Умер арестованный по делу о госизмене художник-постановщик сериала «Ликвидация»
Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов, которого в сентябре текущего года арестовали по делу о госизмене, умер в возрасте 52 лет. Как пишет ТАСС, об этом рассказала его адвокат Наталья Тихонова.
«На данном этапе причины смерти и точные обстоятельства неизвестны», — отметила она, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.
Как заявили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, у Кондратова возникли проблемы с сердцем. Из СИЗО его доставили в Боткинскую больницу, однако врачи спасти его не смогли.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Кондратова в рамках уголовного дела о госизмене. Мосгорсуд признал арест законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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