Умер арестованный по делу о госизмене художник-постановщик сериала «Ликвидация»

Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов, которого в сентябре текущего года арестовали по делу о госизмене, умер в возрасте 52 лет. Как пишет ТАСС, об этом рассказала его адвокат Наталья Тихонова.

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«На данном этапе причины смерти и точные обстоятельства неизвестны», — отметила она, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.

Как заявили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, у Кондратова возникли проблемы с сердцем. Из СИЗО его доставили в Боткинскую больницу, однако врачи спасти его не смогли.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Кондратова в рамках уголовного дела о госизмене. Мосгорсуд признал арест законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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