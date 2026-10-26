Американский певец Крис Браун получил условный срок за нападение на продюсера
Американский певец Крис Браун получил условный срок за нападение на продюсера. Об это сообщает телеканал Sky News.
Инцидент произошёл в Лондоне в клубе «Tape» в 2023 году. Браун и его тренер по вокалу ударили продюсера Абрахама Диау по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить его ногами, пока он пытался убежать из клуба.
В мае 2025 года лондонская полиция задержала певца, которому было предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Отмечается, что Браун признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев тюрьмы условно с отсрочкой на 12 месяцев.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что худшим наказанием для покинувшей Россию народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой станет забвение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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