«Только ловить своими руками»: Староверы рассказали, почему не могут купить рыбу

Староверы не могут купить рыбу за деньги, потому им нужно поймать ее чистыми руками, сказал в пресс-центре НСН Денис Гановичев.

Представитель родственников монаха-старообрядца, гражданина США Стефана Касачева, которого задержали в Красноярском крае, и общины главного центра старообрядцев (город Вудберн, штат Орегон, США) Денис Гановичев рассказал в пресс-центре НСН, почему старообрядцы не могут купить рыбу даже на рынке.

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов — гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.

«Им нельзя купить рыбу на рынке — нужно поймать самим. Если им запретят ловить рыбу, это будет равносильно гибели. На одной картошке не проживешь — нужен белок. Можно покупать сахар, муку, фасоль, но рыбу покупать нельзя: ее нужно ловить своими руками, чтобы все было чисто. Даже перчатки надевать нельзя — рыбу полагается разделывать только своим ножом», — отметил Гановичев.
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Он также объяснил, почему американец решил приехать именно в Россию.

«Стефан пожелал приехать поближе к Богу — в Россию. Сейчас повсюду распространяется разный разврат, и он уехал туда, где хотел прожить до конца своих дней. Его родители периодически приезжают его навещать; они также поддерживают связь с помощью бумажных писем. Староверы не подстригают бороду: уже с 15–16 лет у него не было права ее сбривать. Сейчас Стефану 35 лет, и за эти 20 лет он ни разу не подстригал бороду. А в СИЗО его остригли — для него это своего рода надругательство», — добавил собеседник НСН.

Ранее адвокат обвиняемого, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил в пресс-центре НСН, что главная угроза для редкой рыбы — вовсе не несколько пойманных экземпляров, а масштабные техногенные факторы.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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