В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов — гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.

«Им нельзя купить рыбу на рынке — нужно поймать самим. Если им запретят ловить рыбу, это будет равносильно гибели. На одной картошке не проживешь — нужен белок. Можно покупать сахар, муку, фасоль, но рыбу покупать нельзя: ее нужно ловить своими руками, чтобы все было чисто. Даже перчатки надевать нельзя — рыбу полагается разделывать только своим ножом», — отметил Гановичев.