Против блогера Лерчек возбудили дело о неуплате налогов на 300 млн рублей
Против фитнес-блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема Чекалина возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«ГСУ СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении супругов блогеров-миллионников Чекалиных за уклонение от уплаты налогов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале следствия.
По данным следствия, в 2020-2022 годах действовавшая как индивидуальный предприниматель Чекалина привлекала супруга и других родственников, чтобы разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения. Блогер не выплатила государству более 300 млн рублей.
Правоохранители провели обыски по месту проживания Чекалиных. Следователи ведут необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru