Против блогера Лерчек возбудили дело о неуплате налогов на 300 млн рублей

«ГСУ СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении супругов блогеров-миллионников Чекалиных за уклонение от уплаты налогов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале следствия.

По данным следствия, в 2020-2022 годах действовавшая как индивидуальный предприниматель Чекалина привлекала супруга и других родственников, чтобы разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения. Блогер не выплатила государству более 300 млн рублей.

Правоохранители провели обыски по месту проживания Чекалиных. Следователи ведут необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

