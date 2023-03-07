Против блогера Лерчек возбудили дело о неуплате налогов на 300 млн рублей

Против фитнес-блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема Чекалина возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Блогера КраСаву оштрафовали за фейки о российской армии

«ГСУ СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении супругов блогеров-миллионников Чекалиных за уклонение от уплаты налогов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале следствия.

По данным следствия, в 2020-2022 годах действовавшая как индивидуальный предприниматель Чекалина привлекала супруга и других родственников, чтобы разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения. Блогер не выплатила государству более 300 млн рублей.

Правоохранители провели обыски по месту проживания Чекалиных. Следователи ведут необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:НалогиУголовное ДелоБлогерыСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры