Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек

Число жертв атаки украинских беспилотников на Воронежскую область выросло до трёх человек. Об этом в своём канале в «Максе» заявил губернатор региона Александр Гусев.

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Он сослался на региональный Минздрав, по данным которого ещё 39 человек были ранены, в числе пострадавших трое детей.

«В стационарах остаются 12 человек, из них трое - в реанимации. 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, а ещё 15 получили ее на месте и были отпущены домой», - уточнил чиновник.

Ранее Гусев рассказал, что прошедшей ночью и ранним утром 26 октября над Воронежской агломерацией и рядом районов обнаружили и уничтожили 113 дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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