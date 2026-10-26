Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек

Он сослался на региональный Минздрав, по данным которого ещё 39 человек были ранены, в числе пострадавших трое детей.

«В стационарах остаются 12 человек, из них трое - в реанимации. 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, а ещё 15 получили ее на месте и были отпущены домой», - уточнил чиновник.

Ранее Гусев рассказал, что прошедшей ночью и ранним утром 26 октября над Воронежской агломерацией и рядом районов обнаружили и уничтожили 113 дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

