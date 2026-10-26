Зеленский обвинил главу Пентагона Хегсета в задержке ракет для Patriot

В частности, он утверждает, что согласия Хегсета на поставку ракет Киев ждёт уже месяц.

«Поручил нашей команде еще раз поднять этот вопрос с американской стороной», — указал украинский лидер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».