В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов — гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы. Трунов заявил, что местные жители боялись конкуренции за рыбу, поэтому пожаловались на староверов в полицию.

«В 400 километрах от ближайшего поселения сотрудники МВД задерживают рыболовов прямо на реке. У меня возникает закономерный вопрос к МВД: как они вообще туда попали? Этот момент меня сильно волновал. После того как мы получили материалы из суда, выяснилось, что неподалеку в деревне живут люди. Между местными жителями и старообрядцами существует определенная конкуренция и, как следствие, недовольство. Именно они направили жалобу в правоохранительные органы — сообщили, что староверы вылавливают рыбу сетью. Там был обустроен лагерь для разделки рыбы: ее готовили к зиме, консервировали — это длительный и трудоемкий процесс. Староверы жили в тех местах какое‑то время. В общем, можно сказать, что на них настучали», — сказал собеседник НСН.

Ранее Трунов заявил в пресс-центре НСН, что главная угроза для редкой рыбы — вовсе не несколько пойманных экземпляров, а масштабные техногенные факторы.

