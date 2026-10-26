Штраф и вторая уголовка: Что грозит американцу‑старообрядцу за жизнь в российской тайге
Монах-старообрядец Стефан Касачев не хочет уезжать из России, заявил в пресс-центре НСН Игорь Трунов.
Монаху-старообрядцу, гражданину США Стефану Касачеву, которого задержали в Красноярском крае, может грозить сразу два уголовных дела, заявил в пресс-центре НСН адвокат обвиняемого, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов — гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы. Трунов объяснил, что нужно сделать, чтобы Стефан остался в России.
«Стефан говорит, что у него нет цели возвращаться в США. Когда ему выдадут все необходимые документы, встанет вопрос о том, чтобы остаться в России, — но для этого нужно будет оформить вид на жительство или иной соответствующий статус. Просто так остаться по гостевой визе нельзя. Сейчас в отношении него вынесен административный штраф за нарушение сроков пребывания: он не оформил ни вид на жительство, ни гражданство, а просто продолжал проживать на территории страны. Это, разумеется, является административно‑правовым нарушением. Если штраф не заплатить, последует административное выдворение. Если мы оплатим штраф в размере 70 тысяч рублей, выдворения не будет, и далее ситуацию можно будет урегулировать. Сейчас мы ожидаем получения документов об административном правонарушении — чтобы оплатить штраф и снять вопрос о выдворении из РФ», — сказал собеседник НСН.
По словам представителя родственников монаха-старообрядца и общины главного центра старообрядцев (город Вудберн, штат Орегон, США) Дениса Гановичева, Стефан не хочет переезжать в Америку, он хочет остаться в России.
Трунов подчеркнул, что защита обвиняемого добивается ихтиологической экспертизы и опасается еще одного уголовного дела.
«Мы хотим назначить ихтиологическую экспертизу, поскольку есть вероятность, что эта рыба относится к иному подвиду — не занесенному в Красную книгу. Следствие пошло навстречу и назначило такую экспертизу. В настоящее время одна особь находится на экспертизе, а остальная рыба транспортируется в Красноярск в бочках. Когда груз прибудет, может быть возбуждено еще одно уголовное дело — за незаконный вылов биологических ресурсов (в частности, ловлю сетью). Это подпадает под статью 256 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Таким образом, возможно наличие двух составов преступления. В случае их совокупности будет применяться правило сложения наказаний: по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу") — до восьми лет лишения свободы, и по статье 256 УК РФ — до пяти лет. При сложении сроков может получиться весьма значительная цифра», — добавил Трунов.
Ранее Игорь Трунов заявил в пресс-центре НСН, что главная угроза для редкой рыбы — вовсе не несколько пойманных экземпляров, а масштабные техногенные факторы.
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