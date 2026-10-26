Монаху-старообрядцу, гражданину США Стефану Касачеву, которого задержали в Красноярском крае, может грозить сразу два уголовных дела, заявил в пресс-центре НСН адвокат обвиняемого, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов — гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы. Трунов объяснил, что нужно сделать, чтобы Стефан остался в России.