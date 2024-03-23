«Кулаки возмездия чешутся»: В Госдуме призвали к собранности и сплоченности

Ранее спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Говорить что террористы – суперпрофессионалы, я бы не стал, что - дилетанты, тоже бы не стал. Есть уровень определённой подготовки. Убеждён в том, что они участвовали в боевых действиях. Посмотрел, как магазин использовали – как в контртеррористической операции: магазины (автоматов – прим. НСН) перемотаны изолентой и так далее. Думаю, что, во всяком случае, организатор имеет опыт военной подготовки», - подчеркнул депутат.