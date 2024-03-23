«Кулаки возмездия чешутся»: В Госдуме призвали к собранности и сплоченности

Профашистский режим Украины имеет отношение к теракту в «Крокус Сити Холл», считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В России усилят меры безопасности и проведения массовых мероприятий, тем более, что «знают врагов в лицо». 


Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что в России после теракта в «Крокус Сити Холле» усилят меры безопасности, прежде всего, во время проведения массовых мероприятий.

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Ранее спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Говорить что террористы – суперпрофессионалы, я бы не стал, что - дилетанты, тоже бы не стал. Есть уровень определённой подготовки. Убеждён в том, что они участвовали в боевых действиях. Посмотрел, как магазин использовали – как в контртеррористической операции: магазины (автоматов – прим. НСН) перемотаны изолентой и так далее. Думаю, что, во всяком случае, организатор имеет опыт военной подготовки», - подчеркнул депутат.

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По его мнению, после теракта в России усилят меры безопасности.

«Сейчас главная задача – раскрыть это преступление, террористический акт, принять меры по недопущению подобного. Конечно все моменты будут пошагово исследованы, будут сделаны соответствующие выводы, в том числе и по организации и проведению массовых мероприятий, также обеспечение безопасности граждан как в публичных местах, в местах массового скопления людей, так и вообще в целом», - заявил парламентарий.
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Юрий Швыткин также считает, что Россия даже с учетом произошедшего теракта вынуждена действовать в отношениях с Украина по плану Генштаба ВС РФ.

«Если будет (замешана в организации теракта – прим. НСН) Украина, вывод один – это еще раз подтвердит то, что это террористическое государство, таковым его нужно признать на международном уровне. Безусловно, удары возмездия, я думаю, неминуемы. Теракт – это чудовищное деяние, и кулаки возмездия чешутся, но мы вынуждены исходить из работы, которую спланировал Генеральный штаб Вооруженных сил РФ по уничтожению этого пронацистского, профашистского режима», - подчеркнул собеседник НСН.
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По мнению депутата, силовики сработали профессионально - по горячим следам задержали преступников, имеющих отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Думаю, что следственная группа отрабатывает различные версии. Насколько я информирован, исходя из официальных источников, все причастные, совершившее теракты, задержаны. Я думаю, что они если не сейчас, то в ближайшее время дадут признательные показания. Это говорит о профессионализме наших силовых структур - что по горячим следам задержали этих террористов.
Заказчиков достаточно непросто установить, даже когда мы задерживаем киллеров по наемным убийствам. Хотя для меня очевидно, исходя из того, что они (террористы - прим. НСН) хотели прорваться на Украину и имели контакты с верхушкой профашистского режима, я бы ни в коем случае не отрицал причастность этого профашистского режима ко всему произошедшему. И, конечно, общая координация, на мой взгляд, осуществлялась из Соединенных Штатов Америки», - полагает Швыткин.
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Депутат полагает, что соблюдение мер безопасности и исключение халатности при их выполнении, а также сплоченность россиян помогут минимизировать риски, связанные с новыми угрозами.

«Совет безопасности уже осудил теракт. Мало того, они призвали все страны сотрудничать с нашей страной по раскрытию данного теракта. Мы и так знаем наших врагов, но всё равно надо нос по ветру держать, усилить меры безопасности и обеспечить добросовестность выполнения всех обязанностей, исключение халатности и так далее. Сейчас противостоять всему этому злу способны собранность, отсутствие паники, единение, сплочённость нашего народа», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что площадка в «Крокус Сити Холле» не была готова к произошедшему. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 115 человека, также сообщается о 183 пострадавших.

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ФОТО: ТАСС
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