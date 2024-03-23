«Без погромов»: Депутат Затулин призвал усилить работу с мигрантами после теракта в «Крокусе»

«Она должна быть усилена в любом случае, даже если этого теракта не было бы. Прежде всего она должна быть квалифицированной: нужно контролировать миграционный поток, условия работы мигрантов, тщательно следить за работодателями и самими мигрантами. Миграция — это сложный социально-экономический процесс, одной только правоохранительной работы недостаточно, тем более, что она не сводится к проверке документов. Важно еще и верно определять направления миграции, понимать напряженность внешней и внутренней политики. Это все требует создания отдельного специального ведомства, которое в комплексе должно заниматься проблемами миграции», — сказал Затулин.

Собеседник НСН также призвал не допускать проявлений ксенофобии в обществе.

«Выводы должны быть сделаны на основе полного изучения обстоятельств. Призывать к погромам, без разбора поднимать волну ксенофобии в стране — самое последнее дело. В российской истории есть разные неприятные эпизоды, которые не следует повторять. Конечно же, все должно быть в рамках закона, самодеятельности, самосуда и погромов допустить нельзя. Их нужно карать по законам военного времени», — добавил депутат.

В заключение Затулин усомнился в том, что теракт подготовили сами мигранты.

«Использовать мигрантов, иностранцев, гастарбайтеров, чтобы нанести ущерб России, могут разные силы. Кто стоит за этими мигрантами, надо выяснить. Не думаю, что они сами придумали теракт. Придумал кто-то другой», — подытожил он.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

