Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе»
Международная организация полиции (Интерпол) готова помогать российским правоохранителям в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. Об этом в соцсети X заявил генсек Интерпола Юрген Шток.
«Я решительно осуждаю нападение на “Крокус Сити Холл”, оно стало ужасающим актом против невинных мирных жителей. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 183 человек, среди них восемь детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru