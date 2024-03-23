Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе»

Международная организация полиции (Интерпол) готова помогать российским правоохранителям в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. Об этом в соцсети X заявил генсек Интерпола Юрген Шток.

Число жертв растет: В «Крокус Сити Холле», предварительно, погибло более 80 человек

«Я решительно осуждаю нападение на “Крокус Сити Холл”, оно стало ужасающим актом против невинных мирных жителей. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 183 человек, среди них восемь детей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
ТЕГИ:ПроисшествияРасследованиеИнтерполТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры