Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе»

«Я решительно осуждаю нападение на “Крокус Сити Холл”, оно стало ужасающим актом против невинных мирных жителей. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 183 человек, среди них восемь детей.

