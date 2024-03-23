«Бессильны против автомата»: Ветеран «Альфы» о теракте в «Крокусе»
За исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» стоят НАТО, США и пособники Украины, сказал НСН Сергей Гончаров.
Концертный зал «Крокус Сити Холл» абсолютно не был подготовлен к возможной атаке террористов, вооруженные травматическим оружием охранники оказались бессильны против бандитов с автоматами. Об этом НСН заявил почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Вечером 22 марта СМИ сообщили о теракте в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Вооруженные люди в камуфляже и без масок открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», после чего в здании произошел пожар. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 93 человека, также сообщается о 183 пострадавших. Гончаров заявил, что площадка не была готова к такому развитию событий.
«Ни о какой безопасности и речи не шло. Террористы спокойно подъехали на машине ко входу в концертный зал, расстреляли всех, кто стоял у них на пути, в том числе охранников, вооруженных травматическим оружием, и начали убивать ни в чем не повинных взрослых и детей. Кто-то видел хоть одну машину полиции? Кто-то реагировал на все это? Я не видел, не знаю. Что могли сделать охранники? Они хорошие ребята, они знают свою работу, но против автомата или “Сайги” они совершенно бессильны», — сказал Гончаров.
Собеседник НСН добавил, что террористам не понадобилась существенная подготовка, чтобы осуществить задуманное.
«Говорить о какой-то существенной подготовке террористов мне трудно. Человеку, который вооружен автоматом, чтобы стрелять в живых людей как по мишеням, большой подготовки не требуется. Но организацию того, что эти нелюди совершили, продумали очень хорошо. Они демонстративно находились в камуфляже, не скрывали этого, а потом переоделись и в той страшенной панике, которая была, сели в машину и уехали», — отметил он.
Почетный президент ассоциации «Альфа» указал на тех, кто стоит за исполнителями теракта.
«Кто бы ни был исполнителями этого преступления, рулит ими одна структура – НАТО и США. Есть еще одна категория — украинские пособники. Для них главное — теракты и убийства россиян. Я не знаю, почему мы этого не понимаем. Надеюсь, что всех террористов поймают и они не смогут вырваться из страны», — заявил собеседник НСН.
В заключение Гончаров призвал простых россиян отказаться от развлекательных мероприятий и вспомнить о том, что между Россией и Украиной ведутся боевые действия.
«Пора заканчивать танцы, пляски и переходить в другую ситуацию. Я давно говорил, что до тех пор, пока мы не поймем, что мы воюем, будет то, что сейчас произошло. Когда мы обратим внимание на слова Буданова (начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов - прим. НСН), который в открытую сказал, что неудачи ВСУ на фронте Украина будет компенсировать терактами и убийствами на территории России? Как еще это объяснять нашим руководителям? Я не понимаю!» — резюмировал он.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия будет запрашивать заседание Совета Безопасности ООН в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
К моменту подготовки материала поступила информация, что глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС опубликовало фото разборов завалов КЗ «Крокус Сити Холл»
- Минхздрав Подмосковья: В списках погибших в «Крокусе» 41 опознанный
- Белгородское село Тишанка обстрелял дрон-камикадзе
- В ФСБ заявили об 11 задержанных в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
- СК РФ: Количество погибших выросло до 93
- Депутат Хинштейн: Удалось задержать двоих подозреваемых в теракте в Подмосковье
- Недопетая песня: Артисты предлагают помощь после теракта в «Крокусе»
- МИД Таджикистана опроверг причастность своих граждан к теракту в Подмосковье
- Среди пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» оказался гражданин Белоруссии
- Интерпол выразил готовность помочь России в расследовании теракта в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru