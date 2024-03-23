«Бессильны против автомата»: Ветеран «Альфы» о теракте в «Крокусе»

Концертный зал «Крокус Сити Холл» абсолютно не был подготовлен к возможной атаке террористов, вооруженные травматическим оружием охранники оказались бессильны против бандитов с автоматами. Об этом НСН заявил почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Вечером 22 марта СМИ сообщили о теракте в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Вооруженные люди в камуфляже и без масок открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», после чего в здании произошел пожар. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 93 человека, также сообщается о 183 пострадавших. Гончаров заявил, что площадка не была готова к такому развитию событий.

«Ни о какой безопасности и речи не шло. Террористы спокойно подъехали на машине ко входу в концертный зал, расстреляли всех, кто стоял у них на пути, в том числе охранников, вооруженных травматическим оружием, и начали убивать ни в чем не повинных взрослых и детей. Кто-то видел хоть одну машину полиции? Кто-то реагировал на все это? Я не видел, не знаю. Что могли сделать охранники? Они хорошие ребята, они знают свою работу, но против автомата или “Сайги” они совершенно бессильны», — сказал Гончаров.