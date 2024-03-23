Симоньян пообещала оказать помощь расстрелявшим автомобиль с террористами бойцам

«Если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем!» — заверила Симоньян.

Ранее один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

