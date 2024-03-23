Симоньян пообещала оказать помощь расстрелявшим автомобиль с террористами бойцам
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале пообещала оказать любую посильную помощь военным, расстрелявшим автомобиль с террористами, которые напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта.
«Если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем!» — заверила Симоньян.
Ранее один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru