В МВД Таджикистана сообщили о непричастности троих граждан к теракту в «Крокусе»
Трое граждан Таджикистана, на которых в Telegram-каналах были якобы распространены копии ориентировок, не имеют отношения к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел Таджикистана.
В ведомстве отметили, что Махмадрасул Насриддинов и Риводжиддин Исломов сейчас находятся по месту жительства на территории республики, а Рустам Назаров трудится в Самаре таксистом.
Ранее в МИД Таджикистана заверили, что не получали от российских властей подтверждения причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru