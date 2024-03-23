В МВД Таджикистана сообщили о непричастности троих граждан к теракту в «Крокусе»

В ведомстве отметили, что Махмадрасул Насриддинов и Риводжиддин Исломов сейчас находятся по месту жительства на территории республики, а Рустам Назаров трудится в Самаре таксистом.

Ранее в МИД Таджикистана заверили, что не получали от российских властей подтверждения причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» граждан страны.

