Собянин: Пострадавшим в «Крокус Сити Холле» выплатим от 500 тысяч до 3 миллионов рублей

«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов», - сообщил градоначальник.

По его словам, столичные власти окажут финансовую поддержку не только москвичам, но и иногородним.

По словам Собянина, руководство двух территорий организует похороны погибших. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Мэр Москвы заявил, что власти оказывают необходимую помощь с привлечением городских служб.

Ранее в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 93 человека. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram.





