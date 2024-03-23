Собянин: Пострадавшим в «Крокус Сити Холле» выплатим от 500 тысяч до 3 миллионов рублей
Власти Москвы и Московской власти окажут поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле». Они получат выплаты от от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.
«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов», - сообщил градоначальник.
По его словам, столичные власти окажут финансовую поддержку не только москвичам, но и иногородним.
По словам Собянина, руководство двух территорий организует похороны погибших. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Мэр Москвы заявил, что власти оказывают необходимую помощь с привлечением городских служб.
Ранее в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 93 человека. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru