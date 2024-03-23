МЧС опубликовало фото разборов завалов КЗ «Крокус Сити Холл»

По данным Telegram-канала Baza, в одном из туалетов здания обнаружили 28 тел погибших, еще 14 тел – на одной из эвакуационных лестниц.

Ранее Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram назвал отравление продуктами горения наряду с огнестрельными ранами причинами гибели людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По данным СКР, погибли 93 человека, в подмосковном Минздраве опознали 41 погибшего, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.