СК РФ: Число погибших во время теракта в «Крокусе» выросло до 115 человек
Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 115, сообщили в Следственном комитете России.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, под завалами спасатели нашли 20 тел. Сейчас продолжаются поиски тел, спасатели работают круглосуточно. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники, отметил Воробьев.
Воробьев также рассказал, что в результате пожара больше всего пострадал концертный зал, который полностью выгорел. Присутствует угроза обрушения того, что осталось от потолка.
Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru