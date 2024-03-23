СК РФ: Число погибших во время теракта в «Крокусе» выросло до 115 человек

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, под завалами спасатели нашли 20 тел. Сейчас продолжаются поиски тел, спасатели работают круглосуточно. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники, отметил Воробьев.

Воробьев также рассказал, что в результате пожара больше всего пострадал концертный зал, который полностью выгорел. Присутствует угроза обрушения того, что осталось от потолка.

Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

