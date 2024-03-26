«Главный вопрос – кому выгодно?»: Россия ищет заказчика теракта в «Крокусе»
Владимир Путин заявил о необходимости выяснить, почему террористы пытались сбежать на Украину и кто их там ждал. Между тем число погибших в результате теракта выросло до 139 человек, а Москва начала адресные выплаты.
Нападение на «Крокус Сити Холл» совершили радикальные исламисты, Москву интересует заказчик. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.
«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», – сказал он.
По словам главы государства, сейчас США по разным каналам пытаются убедить всех, что украинского следа в этом преступлении нет и за ним стоит ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Путин подчеркнул, что необходимо получить ответы на множество вопросов, в частности, действительно ли удар по России решили нанести исламисты, несмотря на то, что Москва выступает сегодня за справедливое решение конфликта на Ближнем Востоке.
«Это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», – отметил президент.
Он добавил, что цель теракта – посеять панику в российском обществе. Российский лидер указал, что тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, но остается слишком много вопросов. В частности, нужно выяснить, почему террористы после нападения на «Крокус Сити Холл» пытались сбежать на Украину и кто их там ждал, подчеркнул Путин.
Президент добавил, что, несмотря на желание покарать виновников теракта, следствие должно идти объективно и без ангажированности.
СЛЕДСТВИЕ РАБОТАЕТ, МЧС РФ ОБЪЯСНЯЕТ ПОЖАР
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта сообщил Путину во время совещания, что следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе». Он отметил, что все обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто содействовал им при подготовке нападения. Сам теракт он назвал хорошо спланированным.
Согласно данным, террористы подъехали к «Крокусу» на автомобиле «Рено» в 18:54 и стали ждать прибытия зрителей. В 19:58 они вышли из машины и открыли стрельбу на улице, после чего зашли в здание. Там террористы продолжили стрелять в холле и концертном зале, после чего подожгли его с помощью бензина, который принесли с собой в пластиковых бутылках. Террористы покинули «Крокус» в 20:11.
По словам Бастрыкина, когда террористы выезжали из «Крокуса» на машине, они сбили семью с двумя детьми. Дети получили тяжкие повреждения и были госпитализированы.
Глава СК подчеркнул, что при расследовании в концертном зале провели свыше 200 досмотров и выемок. Кроме того, было изъято более тысячи предметов, которые имеют значение для расследования. У террористов при задержании обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.
Бастрыкин добавил, что четверо террористов на допросе и в суде признали свою вину. Еще три человека были арестованы за помощь им. По информации СК, они предоставили террористам машину, квартиру, а также перевозили деньги.
СК РФ также уточнил данные по количеству жертв теракта. В результате нападения погибли 139 человек, в том числе трое детей. Два человека скончались в больнице, в настоящий момент опознаны 75 погибших.
На совещании выступил и глава МЧС России Александр Куренков. Он сообщил Путину, что автоматическая противопожарная сигнализация «Крокуса» во время теракта сработала штатно. Однако, указал он, система пожаротушения не смогла справиться с пожаром, так как огонь, разожженный террористами при помощи бензина, начал распространяться по слишком большой площади.
По словам Куренкова, в систему автоматического пожаротушения входили четыре роботизированных ствола и система программного управления.
ПОСТРАДАВШИЕ И ВЫПЛАТЫ
Девять пострадавших в результате теракта, в том числе один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 29 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 пациентов – в состоянии средней тяжести. Голикова подчеркнула, что состояние 25 пациентов улучшилось, их готовятся выписать. Всего в больницах остаются 93 человека, в том числе пятеро детей.
«Выписаны 52 пациента, добавила Голикова. Амбулаторную помощь получили 150 пациентов», – сказала она на совещании с Путиным.
Вице-премьер также пообещала президенту держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. Она напомнила, что власти Москвы и области приняли решение о единовременных выплатах пострадавшим. Так, три миллиона рублей получат семьи погибших граждан, один миллион рублей выплатят пострадавшим, а 500 тысяч рублей получат граждане, которым медпомощь была оказана в амбулаторных условиях.
Кроме этого, организована работа по назначению гражданам пенсий по потере кормильца. Также людям оказывают помощь волонтеры и бизнес. На адресную помощь семьям погибших и пострадавших уже собрано около одного миллиарда рублей, добавила Голикова.
«По мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь, мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле», – подчеркнула Голикова.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва уже начала выплаты пострадавшим и семьям погибших после теракта. По его словам, выплаты уже получили первые 60 человек. Также оказывается вся необходимая медицинская, психологическая, адресная поддержка, подчеркнул мэр.
Со своей стороны, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 420 тысяч полученных от бизнеса транзакций направят на нужды семей, пострадавших в результате атаки на «Крокус». Есть семьи, в которых дети потеряли обоих родителей, подчеркнул он.
При этом Собянин добавил, что врачи столицы не потеряли ни одного из пострадавших, доставленных в больницы в крайне тяжелом состоянии.
«Более того, из 12 крайне тяжелых (пациентов – ред. НСН) переведены уже в другую категорию, просто тяжелых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все 12 выживут», – сказал Собянин.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Андрей Воробьев сообщил, что поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» будет полностью завершена 26 марта. По его словам, спасатели работают на месте без перерыва, меняясь.
«Будет полностью закончена поисковая операция, и, соответственно, каждый квадратный метр зала – и партер, и балкон, этаж, который выше, – они будут разобраны», – сказал губернатор.
Он также сообщил, что центр помощи в Подмосковье получил свыше двух тысяч звонков, большая их часть касалась поисков раненых и погибших. По словам Воробьева, специалисты осуществляли личный прием и старались ответить на все вопросы.
Между тем Вашингтон заявил, что не будет оказывать Москве содействие в области безопасности после теракта в «Крокусе». На этом фоне зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов сообщил НСН, что США, отказываясь от сотрудничества с РФ в области безопасности, прямо или косвенно содействуют террористическим группам.
В свою очередь турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил НСН, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, передает «Радиоточка НСН».
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