«Главный вопрос – кому выгодно?»: Россия ищет заказчика теракта в «Крокусе»

«Это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», – отметил президент.

Он добавил, что цель теракта – посеять панику в российском обществе. Российский лидер указал, что тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, но остается слишком много вопросов. В частности, нужно выяснить, почему террористы после нападения на «Крокус Сити Холл» пытались сбежать на Украину и кто их там ждал, подчеркнул Путин.

Президент добавил, что, несмотря на желание покарать виновников теракта, следствие должно идти объективно и без ангажированности.

СЛЕДСТВИЕ РАБОТАЕТ, МЧС РФ ОБЪЯСНЯЕТ ПОЖАР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта сообщил Путину во время совещания, что следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе». Он отметил, что все обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто содействовал им при подготовке нападения. Сам теракт он назвал хорошо спланированным.

Согласно данным, террористы подъехали к «Крокусу» на автомобиле «Рено» в 18:54 и стали ждать прибытия зрителей. В 19:58 они вышли из машины и открыли стрельбу на улице, после чего зашли в здание. Там террористы продолжили стрелять в холле и концертном зале, после чего подожгли его с помощью бензина, который принесли с собой в пластиковых бутылках. Террористы покинули «Крокус» в 20:11.

По словам Бастрыкина, когда террористы выезжали из «Крокуса» на машине, они сбили семью с двумя детьми. Дети получили тяжкие повреждения и были госпитализированы.

Глава СК подчеркнул, что при расследовании в концертном зале провели свыше 200 досмотров и выемок. Кроме того, было изъято более тысячи предметов, которые имеют значение для расследования. У террористов при задержании обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.