Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта
Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей концертный зал «Крокус Сити Холл», не прибыла на место совершения теракта, хотя располагалась в соседнем здании. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, арсенал хранился по адресу Международная, 6. Это соседнее с «Крокусом» здание, обратил внимание парламентарий.
«Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», - подчеркнул депутат.
Он отметил, что на вооружении охраны находится несколько десятков единиц боевого оружия, включая самозарядные ружья «Сайга-20КВ».
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил допустил что атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы были завербованы в Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru