Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта

По его словам, арсенал хранился по адресу Международная, 6. Это соседнее с «Крокусом» здание, обратил внимание парламентарий.

«Там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая, однако, на место после теракта тоже не выезжала», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что на вооружении охраны находится несколько десятков единиц боевого оружия, включая самозарядные ружья «Сайга-20КВ».

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил допустил что атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы были завербованы в Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, передает «Радиоточка НСН».

