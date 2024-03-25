Генпрокурор: фейки о теракте в «Крокусе» удалили с более 200 ресурсов
С более 200 ресурсов в интернете удалили ложную информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным генеральный прокурор Игорь Краснов.
По его словам, распространители фейковой информации пытались посеять панику и ненависть к людям по национальному признаку. Недостоверные сообщения удалены в том числе из социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram.
«В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации», - заявил Краснов.
По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139. Опознание погибших началось в воскресенье, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru