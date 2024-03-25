Генпрокурор: фейки о теракте в «Крокусе» удалили с более 200 ресурсов

С более 200 ресурсов в интернете удалили ложную информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным генеральный прокурор Игорь Краснов.

Бастрыкин: следствие установило хронологию событий в «Крокусе»

По его словам, распространители фейковой информации пытались посеять панику и ненависть к людям по национальному признаку. Недостоверные сообщения удалены в том числе из социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram.

«В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации», - заявил Краснов.

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139. Опознание погибших началось в воскресенье, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:Фейковые НовостиТерактГенпрокуратура

Горячие новости

Все новости

партнеры