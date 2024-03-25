Дипломат назвал «неприличным» отказ США помогать России после теракта

«Это заявление США выглядит просто неприлично, потому что именно после трагедии в США 2001 года был принят ряд решений на уровне международного сообщества – ООН, Совбеза – для взаимного оказания максимального содействия. Целью было – профилактика и предотвращение подобных трагедий. Мы имели формат взаимодействия с США – рабочая группа по вопросам антитеррора, обсуждалась оперативная обстановка. Сейчас эти двусторонние группы по антитеррору не функционируют», - отметил он.

По его словам, подобная риторика прямо или косвенно помогает действиям террористических групп. При этом Россия не отказывалась от договоренностей в этой области, Вашингтон сам изолировал Москву от участия в сотрудничестве.

«Сегодня Вашингтон открыто заявил, что не намерен сотрудничать с нами. Это свидетельствует о том, что они не скрывают, что отказываются от ранее согласованных и принятых решений на высших уровнях. А отказываясь от содействия, та или иная страна прямо или косвенно помогает действиям террористических групп. Здесь не просто затрагивается двусторонний формат – Россия и США, здесь гораздо шире. Создается абсолютно новая ситуация, когда каждый сам за себя. Этим только будут пользоваться представители террористических организаций. Сейчас нарушен канал связи между специалистами. Россия из этих форматов и рабочих групп не выходила, нас фактически изолировали. Мы ничего менять не будем, здесь все зависит от позиции США. Если они считают ненужным подобное взаимодействие, это их позиция, но мы против этого», - подытожил собеседник НСН.

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, заявил ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил «Радиоточке НСН».