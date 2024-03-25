Президент России отметил всех, кто помогал пострадавшим на месте теракта в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин поблагодарил врачей, сотрудников МЧС и специальных служб, которые оказывали помощь раненым и пострадавшим на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления», - сказал российский лидер.
Также глава государства выразил слова особой признательности простым россиянам, которые проявили свои лучшие качества, спасая посетителей концертной площадки. По его словам, уже известно о многих подобных случаях гражданского героизма.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поддержка пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» станет одной из главных тем в ходе совещания Владимира Путина с руководителями силового и социального блоков, а также глав Москвы и Подмосковья. Как уточнил официальный представитель Кремля, совещание состоится в понедельник во второй половине дня/
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru