Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе»
25 марта 202412:57
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Медведев похвалил «всех, кто ловил» подозреваемых в нападении. По словам политика, виновных «надо убить».
«И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных... Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил зампред Совбеза.
Ранее Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого убитого в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru