Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Медведев похвалил «всех, кто ловил» подозреваемых в нападении. По словам политика, виновных «надо убить».

«И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных... Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого убитого в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

