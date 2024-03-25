Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожить всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Медведев похвалил «всех, кто ловил» подозреваемых в нападении. По словам политика, виновных «надо убить».

«И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных... Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого убитого в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ ТерактДмитрий Медведев

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