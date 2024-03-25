«Сирия и Афганистан»: В Турции отвергли причастность к теракту в «Крокусе»

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, заявил в интервью НСН турецкий политолог Торгул Исмаил.

По данным СМИ, двое обвиняемых в теракте были в Турции и там получили инструкции. Один из фигурантов дела, Шамсидин Фаридуни, рассказал на допросе, что прибыл в Россию из Турции 4 марта.