«Сирия и Афганистан»: В Турции отвергли причастность к теракту в «Крокусе»
Турция борется с террористами, а не прикрывает их, при этом на ее территорию могли проникнуть представители запрещенных организаций, сказал в эфире НСН Торгул Исмаил.
Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, заявил в интервью НСН турецкий политолог Торгул Исмаил.
По данным СМИ, двое обвиняемых в теракте были в Турции и там получили инструкции. Один из фигурантов дела, Шамсидин Фаридуни, рассказал на допросе, что прибыл в Россию из Турции 4 марта.
«Турция максимально поможет России в расследовании, для Турции ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) – это террористическая организация, против которой она борется. На территории Турции, как и в других странах, есть представители террористических организаций, но выявлять их сложно. При этом их базами являются Сирия и Афганистан, а не Турция. Здесь тоже много приезжих из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. При этом у террористов нет национальности и религии, тем более, ислам вообще запрещает террор и убийства. Нападение на "Рейна" (стамбульский ночной клуб – прим. НСН) сделал этнический уйгур, нападение на стамбульский аэропорт – этнический узбек. Таджики или представители других этносов могли завербоваться на территории Турции, но это не говорит, что это база», - сказал Торгул Исмаил.
При этом он высказал мнение, что речь может идти о бездействии западных спецслужб.
«Сейчас все террористические организации так или иначе связаны со спецслужбами. Откуда американцы узнали, что будет нападение? Сейчас немцы беспокоятся, что ожидается нападение ИГИЛ на них. Во Франции они уже напали и действовали бесчеловечно: и людей расстреливали, и на стадион нападали. В Турции они это делали не раз, но сейчас с этим серьезно борются. Проведя антитеррористические операции на границах с Сирией и Ираком, Турция не допускает их переход на свою территорию. Турция – свободная зона, много людей без виз могут проехать по нашей стране. Когда на человека нет официального запроса, даже подозревая его, ты не можешь "запретить" иностранца. Например, так границу Турции пересекали граждане Франции. Французские службы безопасности знали, что они члены различных террористических групп, но не предупреждали Турцию, а потом ее обвиняли», - заключил собеседник НСН.
По данным «Известий», организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» также готовила атаку в одной из стран Средней Азии. По последним данным, в результате кровавой бойни перед концертом группы «Пикник» 22 марта в «Крокусе», погибли 137 человек, более 150 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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