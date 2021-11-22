Проблемы с неприкосновенностью: Заподозренного в педофилии коммуниста проверят на полиграфе

Адвокат депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, который подозревается в педофилии, Алексей Клецкин сообщил, что следствие согласилось проверить показания парламентария на полиграфе. До этого в знак несогласия со следствием Самсонов объявил голодовку, которую теперь собрался отменить, чтобы не навредить результатам детектора.

Ранее депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова задержали по подозрению в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, депутат демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал, для чего он используется. Инцидент якобы произошел на территории базы отдыха во Владивостоке. Против депутата возбудили уголовное дело. Он не признает свою вину. По ходатайству Следственного комитета его уже арестовали. В случае доказательства вины депутата ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

При этом в партии не считают, что их коллега виновен. Так, второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что подозрения в педофилии в адрес Самсонова связаны с протестами КПРФ против результатов выборов, а сам он - порядочный человек.