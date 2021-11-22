Проблемы с неприкосновенностью: Заподозренного в педофилии коммуниста проверят на полиграфе
Пока одного депутата КПРФ пытаются лишить неприкосновенности за убийство лося, другого обвиняют в посягательстве на неприкосновенность ребенка.
Адвокат депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, который подозревается в педофилии, Алексей Клецкин сообщил, что следствие согласилось проверить показания парламентария на полиграфе. До этого в знак несогласия со следствием Самсонов объявил голодовку, которую теперь собрался отменить, чтобы не навредить результатам детектора.
Ранее депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова задержали по подозрению в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, депутат демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал, для чего он используется. Инцидент якобы произошел на территории базы отдыха во Владивостоке. Против депутата возбудили уголовное дело. Он не признает свою вину. По ходатайству Следственного комитета его уже арестовали. В случае доказательства вины депутата ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
При этом в партии не считают, что их коллега виновен. Так, второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что подозрения в педофилии в адрес Самсонова связаны с протестами КПРФ против результатов выборов, а сам он - порядочный человек.
«Все скандалы, которые про него вывешивают перед каждыми выборами, Артем оспорил в суде по искам о защите чести и достоинства. Они являются не больше, чем грязными слухами. Ни одно из этих дел не нашло подтверждения в суде. Если бы он имел что-то за собой, то вряд ли бы пошел кандидатом в Госдуму, потому что любой из этих моментов можно было бы использовать против него. Но он знает, что это фейк, и многие во Владивостоке уже знают, что это фейк, и относятся к этому скептически», - подчеркнул он.
По его мнению, Самсонова арестовали из-за недовольства результатами выборов.
«Его задержание связано с выборами, которые проходили у нас 19 сентября. Я рассматриваю это как акт устрашения против Коммунистической партии, против Артема Самсонова как яркого лидера и политика. Самсонов неоднократно подавал жалобы на следственный комитет в связи с тем, что они не расследуют нарушения на выборах, отмалчиваются, отказываются от процессуальных действий. Следствие компрометирует себя. Они взяли какую-то «утку» и пытаются притянуть ее за уши», - заявил Ляшенко.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти ведут настоящую охоту на коммунистов после выборов.
«Ловят, задерживают, сажают. После выборов уже 106 человек арестовали, кому 10, кому 20 суток ареста дали, кому штраф впаяли, депутату московской думы впаяли штраф больше 600 тысяч рублей. То, что творится, хуже 90-х. Бандиты прикрываются патриотизмом. Это можно остановить активными организационными действиями», - пожаловался он.
Тем временем в Кабмине одобрили законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Изменения затронут и ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности граждан за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».
Вина Самсонова в посягательстве на неприкосновенность ребенка еще не доказана и, возможно, обвинения в его адрес так и не подтвердятся, но в кругу чиновников подобные случаи бывали.
Так, бывшего министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева посадили на пять лет и один месяц в исправительную колонию строгого режима за развратные действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете.
Как сообщали в RT со ссылкой на пресс-службу администрации Архангельской области, экс-чиновника задержали в октябре. По данным следствия, он оказал «развращающее влияние» на двух девочек, переписывался с ними в социальных сетях и отправлял одной из них ссылку на видео порнографического содержания.
Бывший депутат Гурген Мурадян в 2017-2018 годах совершал против трех девочек в возрасте 13–15 лет преступления сексуального характера. По данным следствия, он платил несовершеннолетним за интимные отношения, чтобы они никому не сообщали об этом. В 2021 году ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, при этом позже из-за переквалификации статье его сократили до семи лет.
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