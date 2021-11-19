Суд арестовал подозреваемого в педофилии депутата Самсонова

Суд заключил под стражу депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении 11-летнего ребенка. Об этом сообщают Известия со ссылкой на старшего помощника руководителя управления следственного управления Следственного комитета РФ по Приморью Аврору Римскую.

Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова увезли из суда на скорой

Отмечается, что меру пресечения в виде заключения под стражу избрали по ходатайству следователя регионального СК.

Артема Самсонова задержали во Владивостоке в среду. Против депутата возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По данным следствия, Самсонов демонстрировал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал о его предназначении. Депутату может грозить до 20 лет заключения.

Самсонов не признает своей вины и считает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью, пишет Газета.ру.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПедофилияАрестДепутатыПриморский Край
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