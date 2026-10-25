Машинист грузового поезда погиб при атаке дрона ВСУ на поезд в Брянской области

Машинист грузового поезда, следовавшего по маршруту Брянск - Гомель, стал жертвой атаки БПЛА ВСУ в Новозыбкове. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Один человек погиб при ударе ВСУ по промзоне в Ельце

Глава региона рассказал, что противник нанес целенаправленный удар по движущемуся составу. В результате инцидента был существенно поврежден корпус локомотива.

44-летний машинист был экстренно доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось - он скончался от полученных ранений.

Ранее один человек погиб при ударе ВСУ по промзоне липецкого Ельца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская ОбластьРоссия

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