Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова проверят на полиграфе

Подозреваемый в педофилии депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов прекратил голодовку, следствие согласилось проверить его показания на полиграфе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката парламентария Алексея Клецкина.

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Как уточнил защитник, Самсонов начал выход из голодовки, поскольку это может исказить результаты проверки. Кроме того, депутат намерен обжаловать решение Фрунзенского суда Владивостока, который отправил Самсонова в СИЗО до 17 января, пишут Известия.

Артема Самсонова задержали во Владивостоке 17 ноября, против депутата возбудили дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Парламентария обвиняют в том, что он демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении, пишет Газета.ру. Самсонов считает, что преследование связано с его политической деятельностью.

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