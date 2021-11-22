Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова проверят на полиграфе

Как уточнил защитник, Самсонов начал выход из голодовки, поскольку это может исказить результаты проверки. Кроме того, депутат намерен обжаловать решение Фрунзенского суда Владивостока, который отправил Самсонова в СИЗО до 17 января, пишут Известия.

Артема Самсонова задержали во Владивостоке 17 ноября, против депутата возбудили дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Парламентария обвиняют в том, что он демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении, пишет Газета.ру. Самсонов считает, что преследование связано с его политической деятельностью.

