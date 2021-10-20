Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о пожизненном наказании за педофилию, сообщает ТАСС.

Документ, авторами которого являются Хинштейн, а также депутат фракции «Единая Россия" Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, предусматривает внесение изменений в статьи «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Согласно предложенным депутатам поправкам, пожизненное наказание вводится за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении детей до 18 лет, а также для ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности граждан за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Ранее убивший педофила житель Уфы получил 8 лет колонии строгого режима.

