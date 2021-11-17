Депутата заксобрания Приморья задержали по подозрению в педофилии
Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Против парламентария возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», отмечает RT.
«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — говорится в сообщении на сайте краевого управления СК.
В квартире Самсонова прошли обыски, пишет РИА ФАН. Правоохранители допрашивают свидетелей и потерпевшего, расследование уголовного дела продолжается.
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