Депутата заксобрания Приморья задержали по подозрению в педофилии

Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области

Против парламентария возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», отмечает RT.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — говорится в сообщении на сайте краевого управления СК.

В квартире Самсонова прошли обыски, пишет РИА ФАН. Правоохранители допрашивают свидетелей и потерпевшего, расследование уголовного дела продолжается.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПедофилияЗадержаниеДепутатыКПРФПриморский Край
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