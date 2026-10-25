СМИ: Пожар произошел в театре на Юго-Западе Москвы
В Москве загорелся Театр на Юго-Западе, расположенный на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, из здания валит густой черный дым, пожару присвоен второй ранг сложности.
Возгорание произошло в подсобном помещении театра, который находится на первом этаже жилого дома. По имеющимся данным, в момент пожара там проходила музыкальная постановка. В настоящее время проводится эвакуация людей.
На месте происшествия работают пожарные расчеты. Причины возгорания и площадь пожара устанавливаются.
Ранее женщина погибла при пожаре в жилом доме в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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