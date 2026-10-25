СМИ: Пожар произошел в театре на Юго-Западе Москвы

В Москве загорелся Театр на Юго-Западе, расположенный на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При пожаре в жилом доме в Москве погибла женщина

По данным Mash, из здания валит густой черный дым, пожару присвоен второй ранг сложности.

Возгорание произошло в подсобном помещении театра, который находится на первом этаже жилого дома. По имеющимся данным, в момент пожара там проходила музыкальная постановка. В настоящее время проводится эвакуация людей.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Причины возгорания и площадь пожара устанавливаются.

Ранее женщина погибла при пожаре в жилом доме в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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