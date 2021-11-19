Телеграм: КПРФ атакуют лоси и педофилы после поддержки Навального

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Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. Документ предусматривает, что товары из ДНР и ЛНР будут допускаться к госзакупкам наравне с российскими.

«Кролик с Неглинной» отмечает, что ДНР и ЛНР начали и двустороннюю интеграцию:

«ДНР и ЛНР начали интеграцию. В частности, 1 октября они начали убирать таможенные посты, прекратив таможенное оформление товаров. Это может означать курс на укрепление экономики двух регионов, чтобы выжить в условиях неопределенного статуса».

«#МОНТЯН!» пишет, что у непризнанных республик давно не было такого праздника:

«Могу лишь порадоваться за людей, живущих в ЛДНР. У них вообще в этом году как никогда с 2014 года много хороших экономических новостей. Если все реализуется, как написано, то будет просто замечательно. Местные предприятия действительно находились в непростых условиях из-за очень сложной процедуры торговли не только с Россией, но и между собой».

«АДЕКВАТ» полагает, что это шаг к воссоединению Донбасса с Россией:

«Указ Путина о фактически (минус разве что таможня) национальном режиме для товаров, произведенных в ЛДНР, может быть принят за быструю реакцию на текущие беснования вокруг республик, но по факту ею не является. Это выверенный шаг, не первый и не последний, на пути, по которому Донбасс возвращается и обязательно вернется домой, потому что точка невозврата пройдена давно и во всех мыслимых отношениях, чему баранья жизненная позиция неньки поспособствовала дальше некуда. Формулировка указа "временно, до политического урегулирования на основе Минских соглашений" не должна вселять тревог: она не про исход конфликта, она про соблюдение текущих приличий. Это будет. Воля двух частей одного народа преодолеет все – не тот народ, чтобы его воля не преодолела. И больше половины пути в годах и месяцах уже наверняка пройдено».

Политик Николай Стариков объясняет, почему на присутствующее в указе слово «временно» можно не обращать внимания:

«Это первый шаг к признанию Донбасса. А поскольку Киев ни в коем случае не пойдет на политическое урегулирование, то формулировка путинского указа означает: навсегда. Или иначе – до победы. После нее товары между Россией и Украиной будут перемещаться совершенно свободно. Как и люди. Ибо народ-то один»!

«Мейстер» подчеркивает значение указа для вопросов обороны:

«Указ Путина, фактически уравнивающий товары из ДНР и ЛНР в статусе с российскими и допускающий их до госзакупок на общих основаниях с отечественными, можно рассмотреть с двух сторон. С одной – это понятная гуманитарная мера поддержки, причем в виде удочки, а не рыбы. С другой – нет интеграции более устойчивой и прочной, чем экономическая. И это, наверное, все, что нужно знать по вопросу "готова ли Россия защищать Донбасс как свою территорию в случае чего"».