Телеграм: КПРФ атакуют лоси и педофилы после поддержки Навального
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Донбасс и его помощь
Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. Документ предусматривает, что товары из ДНР и ЛНР будут допускаться к госзакупкам наравне с российскими.
«Кролик с Неглинной» отмечает, что ДНР и ЛНР начали и двустороннюю интеграцию:
«ДНР и ЛНР начали интеграцию. В частности, 1 октября они начали убирать таможенные посты, прекратив таможенное оформление товаров. Это может означать курс на укрепление экономики двух регионов, чтобы выжить в условиях неопределенного статуса».
«#МОНТЯН!» пишет, что у непризнанных республик давно не было такого праздника:
«Могу лишь порадоваться за людей, живущих в ЛДНР. У них вообще в этом году как никогда с 2014 года много хороших экономических новостей. Если все реализуется, как написано, то будет просто замечательно. Местные предприятия действительно находились в непростых условиях из-за очень сложной процедуры торговли не только с Россией, но и между собой».
«АДЕКВАТ» полагает, что это шаг к воссоединению Донбасса с Россией:
«Указ Путина о фактически (минус разве что таможня) национальном режиме для товаров, произведенных в ЛДНР, может быть принят за быструю реакцию на текущие беснования вокруг республик, но по факту ею не является. Это выверенный шаг, не первый и не последний, на пути, по которому Донбасс возвращается и обязательно вернется домой, потому что точка невозврата пройдена давно и во всех мыслимых отношениях, чему баранья жизненная позиция неньки поспособствовала дальше некуда. Формулировка указа "временно, до политического урегулирования на основе Минских соглашений" не должна вселять тревог: она не про исход конфликта, она про соблюдение текущих приличий. Это будет. Воля двух частей одного народа преодолеет все – не тот народ, чтобы его воля не преодолела. И больше половины пути в годах и месяцах уже наверняка пройдено».
Политик Николай Стариков объясняет, почему на присутствующее в указе слово «временно» можно не обращать внимания:
«Это первый шаг к признанию Донбасса. А поскольку Киев ни в коем случае не пойдет на политическое урегулирование, то формулировка путинского указа означает: навсегда. Или иначе – до победы. После нее товары между Россией и Украиной будут перемещаться совершенно свободно. Как и люди. Ибо народ-то один»!
«Мейстер» подчеркивает значение указа для вопросов обороны:
«Указ Путина, фактически уравнивающий товары из ДНР и ЛНР в статусе с российскими и допускающий их до госзакупок на общих основаниях с отечественными, можно рассмотреть с двух сторон. С одной – это понятная гуманитарная мера поддержки, причем в виде удочки, а не рыбы. С другой – нет интеграции более устойчивой и прочной, чем экономическая. И это, наверное, все, что нужно знать по вопросу "готова ли Россия защищать Донбасс как свою территорию в случае чего"».
КПРФ и её депутаты
Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов был задержан по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 11-летнего мальчика.
«РосСкандал» отмечает, что это не первый педофильский скандал в КПРФ:
«И к этому шло: коммунист Артем Самсонов личность любвеобильная, замешанная в гомосексуальных историях и интимных связях с однопартийцами! И вот зюгановский сокол пошел дальше: статья 134 УК РФ – педофилия! Но нам ли удивляться, ведь Самсонов далеко не первый "красный педофил". Давеча в Омске депутата от КПРФ арестовали за порно с детьми. А перед этим – коммунистическое депутатское порно с детьми в Кургане. Старая гвардия, ша! Это вам не лосиху кокнуть».
«Выборы 2021» комментирует реакцию лидера КПРФ:
«Между тем руководство партии в лице Геннадия Зюганова по-прежнему реагирует на подобное очернение репутации партии по принципу "своих не бросаем". Что вызывает дополнительные вопросы о моральном облике коммунистов».
Юрист Илья Ремесло пишет, что кандидатуру педофила на выборах поддержала команда Навального:
«Кстати, этот прекрасный депутат входил в списки "Умного голосования" Навального. Таким образом, УГ поддерживает не только нациков, эмо-коммунистов, но и педофилов. Самсонов попал в прекрасную компанию, как видите – выбор Лени Волкова, как всегда, безупречен».
Общественный деятель Сергей Карнаухов опубликовал несколько фото, на которых запечатлены Самсонов и другие люди в почти обнаженном виде, и советует:
«Вы отметьте этот пост в закладки. Когда вас начнут убеждать, что депутата от КПРФ Самсонова подставили, откройте эти фотографии. Надеюсь, их будет достаточно для понимания реальной ситуации».
«Мюсли вслух» тем временем рассказывают, как дела у другого проштрафившегося коммуниста – депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (на фото), уличенного в незаконной охоте на лося:
«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности побудило депутата изменить свою версию событий. Теперь он не отрицает, что застрелил лося, но, оказывается, лишь из-за того, что принял его за кабана. Якобы у его друга Владимира Матросова было разрешение на отстрел. Если бы депутат сразу сказал, что убил лося по ошибке, это звучало бы правдоподобно. Ежегодно от пуль и картечи гибнут люди, которых охотники принимают за дичь, причем жертвы в подавляющем большинстве случаев сами участвовали в охоте. Можно было бы и поверить в то, что Рашкин ночью в лесу, глядя в тепловизор, принял одного зверя за другого. Однако то, что историю об ошибке он рассказывает 3 недели спустя после события, а по горячим следам говорил о найденной в лесу туше убитого кем-то другим животного, доказывает, что верить коммунисту нельзя. Он всего лишь заменил неправдоподобную ложь более правдоподобной. Заметим, что вещественные доказательства по делу (разделанная туша лося, оружие, патроны, стреляные гильзы) таковы, что от показаний Рашкина мало что зависит. Оптимальной линией защиты выглядят чистосердечное раскаяние и поиск смягчающих обстоятельств. Однако коммунисты не ищут легких путей».
«Мемориал» и его ликвидация
Генпрокуратура потребовала от Верховного суда ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», который с 2014 года имеет статус иностранного агента. В ведомстве объяснили, что «Мемориал» систематически нарушает закон об иноагентах, отказываясь маркировать свои материалы.
«Выворот Смыслов» отмечает, что любители клеить ярлыки почему-то возмущаются ярлыками:
«Нет, нет у нас института репутации в стране здесь и сейчас, зато есть бесконечные попытки предъявить друг другу прошлое. Ярлык какой-нибудь адский навесить. Против либеральной повестки, консерватор – сталинист (ну, или монархист, а царь ваш Империю потерял, за что тебе – здесь, в 2021-ом, должно быть стыдно). За русских – фашист. Моя прабабка, например, говорила: если у человека есть "Волга", и он при этом не таксист – значит, грузин или вор (возможно комбо). Потом и владельцам "Жигулей" досталось. Вот и сегодня коллективная прабабка гитлером в сифака играет. Дорогие мои! "Иностранный агент" прилетел вам вот ровно за это! А теперь, получается, что можно было только вам? А если уличили организацию в финансировании из-за рубежа – то все, приехали, душители свободы, потомки палачей и фашисты?»
«Real cultras» наблюдает за кампанией в поддержку «Мемориала»:
«Как только в "Новой газете" выходит какая-нибудь петиция – под ней всегда одни и те же имена. Копипастят раз за разом и не парятся. "Людмила Улицкая, писатель", "Дмитрий Быков, писатель", "Виктор Шендерович, писатель", "Андрей Макаревич, музыкант", "Андрей Лошак, журналист", "Лия Ахеджакова, актриса"… На этот раз Союз подписателей – против закрытия "Мемориала", но собственную петицию писать было, видимо, некогда, поэтому список прилепили к петиции академиков РАН. В числе заслуг "Мемориала" академики перечислили акции "Последний адрес" и "Возвращение имен", но забыли упомянуть о том, что на данный момент в ЕСПЧ находятся около 1500 исковых заявлений против России, поданных правозащитным центром "Мемориал". Когда понял, кто написал четыре миллиона доносов».
«Всевидящее око» призывает защитников «Мемориала» не искать репрессии на пустом месте:
«Закон един для всех. "Мемориал" уже неоднократно попадался на нарушениях законов об иноагентах. Напомним вам, что вся шумиха (в т. ч. иностранная) поднялась, в первую очередь (ну, или только), из-за того, что "Мемориал" – это старый и раскрученный правозащитный бренд. "Since '89", как непременно написали бы сейчас. И на фоне этого вдвойне странно, что сами владельцы почтенного "лейбла" не заботятся о его репутации и добром имени. Тем более если они действительно занимаются правозащитной деятельностью и делают все ради людей. Закон об иноагентах – это мера, в том или ином виде применяемая во многих странах "благословенного Запада". А вовсе не концлагерная нашивка на рукав, как это пытаются подать. Это необходимые и совершенно не смертельные издержки. Чуть больше бюрократии да маркировка материалов. Символические знаки. А тут они начинают равнять себя с реальными жертвами советских репрессий. Теперь "Мемориал" стоит закрыть уже не по закону, а из чистых соображений совести. Точнее, ее полного отсутствия».
«Кремлёвская прачка» напоминает, что «Мемориал» занимался героизацией экстремистов и террористов, наделяя их статусом "политзаключенных":
«Даже те, кто помогал совершить теракт 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга, для "Мемориала" стали жертвами авторитаризма. Напомню, что в том теракте на месте погибло 15 человек, среди которых студенты, и еще 108 человек получили ранения. Очевидно, что для нормальных людей совершившие теракт – это моральные уроды и преступники, не имеющие человеческого лица. Так о какой гуманности членов "Мемориала" вообще может идти речь, если они популяризируют в обществе преступников? <…> Так что пусть скажет "спасибо" эта Западом проплаченная помойка, что ее вежливо закрывают, а не привлекают к уголовную ответственности за оправдание терроризма и экстремистской деятельности».
Политолог Григорий Назаренко приводит другие примеры:
«Странно, что Генпрокуратура просит ликвидировать "Мемориал" лишь в связи с нарушением закона об иностранных агентах. А то, что "Мемориал" фактически оправдывает терроризм, выступая в защиту запрещенной в РФ группировки "Хизб ут-Тахрир" – это никого никогда не волновало? Все эти годы в надзорных органах никого не смущали публикации, облагораживающие, например, Шамиля Басаева? По версии "Мемориала", эта мразь, оказывается, не хотела захватывать больницу в Буденновске в 1995-м. "Полевому командиру сепаратистов" пришлось это сделать. И он якобы даже хотел сразу отпустить беременных женщин и детей – не дали российские власти. И даже убивал Басаев тогда заложников не по своей людоедской прихоти. Его к этому вынудил Кремль. "Так получилось…", – передает слова Басаева сайт "Мемориала". А вы говорите: иностранный агент...»
Спутник и его противоракета
Госдепартамент США обвинил Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, которые якобы создали угрозу Международной космической станции. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в результате испытаний появилось более полутора тысяч обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора.
Минобороны РФ подтвердило, что в ходе испытаний был успешно поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после испытаний фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, и напомнили, что ранее подобные испытания в космосе проводили и сами США.
«Темник» отмечает, что эта тема не нова:
«США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, создающего угрозу для изучения космоса. Данное оружие "формирует облако фрагментов", которые сталкиваются с другими объектами. Стоит заметить, что речь не идет об очередной эскалации в рамках "звездных войн". О существовании данного средства было известно еще во времена СССР, и называлось это "облако фрагментов" гораздо проще: "контейнер с гвоздями". Просто, судя по всему, в продолжающейся игре нервов и мускулов возникла необходимость напомнить об ассиметричных возможностях по борьбе с высокотехнологическими средствами ведения боевых действий, на которых базируют свою мощь США. Таких как, например, спутниковая группировка. В случае необходимости последняя может быть уничтожена в кратчайший срок. Причем с помощью самых простых и даже примитивных инструментов».
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» напоминает, что точно такие же обвинения Госдеп предъявлял Китаю:
«Такие заявления США уже делали в отношении Китая, который первым в XXI веке засандалил собственный метеоспутник FY-1C серии Fengyun аж на орбите высотой 865 км. И снова, несмотря на заявления госдепа, засандаливший спутник (уже новой ракетой) в 2015 году. Желающие могут погуглить заявления – они почти слово в слово повторяются. Про противоспутниковые системы Израиля и Индии, кстати, США возмущений не высказывают – хотя осколков там было в разы больше. <…> Сбивать спутники в новейшей истории начали именно США. Которых официально предупреждали "не стоит начинать, все же подтянутся и начнут наворачивать спутники". Как говорится, "вы нас тогда не услышали, послушайте сейчас"».
«Ватфор | Автострадный think tank» комментирует выбор цели:
«Выбор цели вызывает ряд вопросов, поскольку, облако обломков на орбите высотой порядка 500 км может потенциально угрожать как МКС и китайской станции Тяньгун, так и множеству спутников. Например, на пятисоткилометровых орбитах летает группировка Starlink. Несмотря на то, что это несколько выше, чем осколки Космоса-1408, опыт индийского противоспутникового испытания показывает, что некоторые обломки получают дополнительный импульс и поднимаются выше. Американцы уже успели назвать российское испытание безответственным, но их мнение нас не сильно интересует – их перед их собственным испытанием предупреждали, что испытывать противоспутниковое оружие в принципе безответственно, потому что другие теперь тоже будут так делать».
«Захватить мир и печеньки» объясняет, почему США всполошились:
«С точки зрения оценки потенциальных угроз это резко снижает эффект глобального доминирования США как ведущей космической державы. В случае развязывания военного конфликта даже ограниченного масштаба при достаточном количестве противоспутникового оружия у Москвы появляется возможность нейтрализации орбитальной группировки противника. При определенном стечении обстоятельств неприятным сопутствующим эффектом массированного применения противокосмических систем станет полная невозможность дальнейшего использования человечеством космоса в любых целях по причине захламления околоземного пространства обломками рукотворных объектов. Теперь, когда применение таких систем становится реальностью, неизбежно назревает вопрос о заключении международных договоренностей по контролю над их распространением. При этом государство, имеющее технологическое преимущество в разработке противокосмического оружия, может претендовать на лидирующие позиции на переговорах по разоруженческой тематике в целом».
«338» рассказывает о спутниках-шпионах ЦРУ:
«В отношении очередного (какого уже по счету?) заявления об испытаниях Россией космического оружия напомним как минимум о двух црушных программах – Корона и КейХол. Добыть информацию о которых смог сотрудник НТР Леонид Квасников. К слову, Квасников по линии НТР содействовал обеспечению безопасности советского государства в атомной, космической и энергетической отраслях. Американцы беззастенчиво фотографировали интересующие их объекты на территории СССР и стран ОВД, но за отсутствием канала передачи информации из космоса на Землю отстреливали контейнеры, которые позже забирались в море. И благодаря работе Квасникова новое и, казалось бы, оружие на долгосрочную перспективу, достаточно быстро утратило ореол секретности. Представляется, что история не столько про "Россия – угроза безопасности на Земле и за ее пределами", сколько про продвижение американского видения стандартов космической безопасности. Космос как Артика или киберпространство до конца не урегулирован и не "стандартизирован", отсюда и конкуренция, и снова неконкурентными методами. К тому же через месяц Космическим силам США исполнится ровно два годика. Чем не своего рода отчет о проделанной работе с запрашиванием дополнительного финансирования?»
Армения и её войны
Во вторник в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница, начались боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. Есть погибшие. Урегулировать ситуацию удалось после вмешательства России.
«Мышь в овощном» пишет о будущем Армении:
«При возникновении у наших союзников в Армении новых проблем с нашими партнерами в Азербайджане они могут снова обратиться к нам, а могут и не к нам. И им снова помогут, а может и не помогут. Нам кажется, что новые проблемы скорее появятся, чем нет, и что желающих решать их за Ереван, кроме Москвы, будет не особенно много. У наших союзников по данному поводу, скорее всего, есть какое-то свое мнение, и это их полное право. Главное другое, то, что будущее Армении в любом случае зависит не только от внешних сил и их реакции на поступающие из Еревана просьбы. В первую очередь, оно зависит от самих жителей этой страны, и от адекватности их представлений об окружающем мире и своем месте в нем».
Журналист Сергей Мардан отвечает тем, кто призывает Россию к военному вмешательству:
«Еще одна "странная" армяно-азербайджанская война. Призывы исполнить союзнический долг прозвучали практически одновременно с первыми залпами артиллерии. ДО всеобщей мобилизации в Армении. ДО развертывания обороны Сюника. И даже ДО широкомасштабного наступления Баку. Повторилась история прошлогодней войны в Карабахе, участвовать в которой Ереван не испытывал никакого желания, но вина за разгром все равно была возложена на Россию. Россия снова виновата, потому что не явилась на чужую войну».
«Русский тарантасъ» находит действия армянских властей нелогичными:
«По поводу предложения к России пововевать. Что должна была сделать Армения ровно год назад, в середине октября? Признать Карабах. Объявить военное положение и мобилизацию. Открыть пункты приема добровольцев на базе консульств и посольств по всему миру, принимая в ополчение не только этнических армян, но и всех сочувствующих. После этого обратиться в ОДКБ, мол, "сами не вывезем, подстрахуйте". Что из этого сделала Армения? Приняла закон "о наемничестве", под который все добровольцы попадали, как родные. Армения напоминала утопающего, который прокусил резиновую лодку спасателей. Через год история повторилась».
«Мадуро – не дура» комментирует новость о том, что в Баку в рамках программы расширения военного образования прибыла экспертная группа НАТО:
«С кем связывает свое будущее Азербайджан, и так понятно. Заход британцев в Баку дал свои плоды. Появление Турции в Карабахской войне, Туран, стычки с мигрантами в Новой Москве и Подмосковье, думаю, части одного проекта – антироссийского проекта».
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