Подозреваемого в педофилии депутата Самсонова увезли из суда на скорой

По данным агентства, перед началом заседания, где Самсонову должны были избрать меру пресечения, депутата увезли на скорой для дополнительного медицинского обследования. Медики дадут заключение, сможет ли парламентарий принять участие в заседании.

«Действительно, у него есть ряд хронических заболеваний, мы медицинские документы предоставим. Плюс нет доступа к лекарствам (которые он должен пить)», — сообщил один из адвокатов Алексей Клецкин.

Отмечается, что заседание суда могут перенести.

Самсонова задержали накануне, против него возбудили дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие считает, что депутат демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Самсонов не признает своей вины, в знак несогласия со следственными действиями он объявил голодовку.

