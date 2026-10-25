МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 38 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.



Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря.

Ранее в МО РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили над территорией страны 532 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

