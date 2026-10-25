МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 38 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 25 октября уничтожили 38 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За ночь силы ПВО сбили более 530 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря.

Ранее в МО РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили над территорией страны 532 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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