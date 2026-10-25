МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 38 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 25 октября уничтожили 38 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря.
Ранее в МО РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили над территорией страны 532 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 38 БПЛА ВСУ
- Машинист грузового поезда погиб при атаке дрона ВСУ на поезд в Брянской области
- Трамп анонсировал скорое проведение трехсторонних переговоров по Украине
- Даниил Медведев защитил титул и одержал 25-ю победу в карьере
- Число погибших при атаке БПЛА на Белгород возросло до трех человек
- ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и поднялся на второе место в РПЛ
- Трамп заявил, что выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы «покончить с ним»
- Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе
- Муниципальный депутат погиб в Херсонской области при подрыве на мине
- Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении