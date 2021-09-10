«Резать к чертовой матери!»: В Госдуме призвали кастрировать педофилов

Ужесточения наказания для педофилов недостаточно, нужны меры медицинского характера, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, помимо прочего, осуждённый за данные преступления, должен быть кастрирован.

«Мы в ЛДПР поддержим ужесточение наказания в отношении педофилов. Тем более, после очередного громкого случая, который произошел в Кемеровской области. Мы неоднократно говорили о необходимости возвращения смертной казни за отдельные преступления, в том числе за такие преступления, которые произошли в Кемеровской области, когда педофил надругался и убил», - заявил Нилов в эфире «Радио 1».

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Ранее в пятницу, 10 сентября стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о пожизненном лишении свободы ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Кроме того, пожизненный срок предлагается ввести для ранее не привлекавшихся по данным статьям за такого рода преступления, если они совершены в отношении двух и более несовершеннолетних.

На этой неделе две десятилетние школьницы пропали в понедельник в Киселевске Кемеровской области. На следующий день их тела нашли в заброшенном доме. По подозрению в убийстве и изнасиловании задержан Виктор Пестерников, ранее отбывший 10-летний срок заключения за сексуальное насилие над детьми.

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