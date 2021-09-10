«Резать к чертовой матери!»: В Госдуме призвали кастрировать педофилов

Ужесточения наказания для педофилов недостаточно, нужны меры медицинского характера, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, помимо прочего, осуждённый за данные преступления, должен быть кастрирован.

«Мы в ЛДПР поддержим ужесточение наказания в отношении педофилов. Тем более, после очередного громкого случая, который произошел в Кемеровской области. Мы неоднократно говорили о необходимости возвращения смертной казни за отдельные преступления, в том числе за такие преступления, которые произошли в Кемеровской области, когда педофил надругался и убил», - заявил Нилов в эфире «Радио 1».