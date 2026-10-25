«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Оба мяча в ворота гостей были забиты с пенальти. На 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й минуте Максим Глушенков. Этот гол позволил Глушенкову укрепить лидерство в гонке бомбардиров чемпионата, на счету которого теперь 10 точных ударов.
Благодаря этой победе «Зенит» одержал пятый выигрыш подряд в текущем розыгрыше РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками - на десятом месте.
В следующем туре 2 ноября «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а махачкалинское «Динамо» днем ранее примет у себя «Ростов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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