«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ

Оба мяча в ворота гостей были забиты с пенальти. На 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й минуте Максим Глушенков. Этот гол позволил Глушенкову укрепить лидерство в гонке бомбардиров чемпионата, на счету которого теперь 10 точных ударов.

Благодаря этой победе «Зенит» одержал пятый выигрыш подряд в текущем розыгрыше РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Махачкалинское «Динамо» с 13 очками - на десятом месте.

В следующем туре 2 ноября «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а махачкалинское «Динамо» днем ранее примет у себя «Ростов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».