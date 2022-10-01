Дорогостоящие утечки. России придется платить штрафные санкции за утечки на «Северных потоках»

В связи с утечками газа из «Северного потока» убытки России составят десятки или даже сотни миллионов евро, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Россия может взыскать компенсацию через европейские суды, заявил он в интервью MK.RU.

«Счет сначала будет идти на десятки, если не сотни миллионов. Существуют обозначенные страховыми соглашениями суммы, достигающими 17 млрд евро. Однако выплата этой компенсации, скорее всего, решится после многочисленных заседаний европейских арбитражных судов», — предположил эксперт.