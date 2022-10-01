Дорогостоящие утечки. России придется платить штрафные санкции за утечки на «Северных потоках»
Новые штрафные санкции и потеря дохода из-за утечек топлива на газопроводах «Северный поток» влетит России в копеечку, считает аналитик Игорь Юшков. Отстаивать свои права страна будет в европейских судах.
США могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах «Северный поток». Соответствующее изображение опубликовал на своей странице в Twitter дипломат КНР в Ливане Цао И.
В связи с утечками газа из «Северного потока» убытки России составят десятки или даже сотни миллионов евро, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Россия может взыскать компенсацию через европейские суды, заявил он в интервью MK.RU.
«Счет сначала будет идти на десятки, если не сотни миллионов. Существуют обозначенные страховыми соглашениями суммы, достигающими 17 млрд евро. Однако выплата этой компенсации, скорее всего, решится после многочисленных заседаний европейских арбитражных судов», — предположил эксперт.
Юшков также полагает, что решение европейских судов вряд ли окажется в пользу РФ. Он также отметил, что объем технологического газа, закаченного в систему «Северных потоков», составлял около 100 млн кубометров.
«Продав это топливо в Европу, российская монополия могла бы заработать до $2 млрд», - подчеркнул Юшков.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене.
«Я не знаю, кто это сделал, но с высокой долей вероятности это были США или кто-то по их наводке. Тут у меня никаких сомнений нет. США открыли ящик Пандоры, начинается война без правил в отношении разного рода транспортных схем. То, что произошло, это диверсия в нейтральных водах против гражданского объекта, стационарного, общеизвестного. Эту войну очень трудно будет остановить», - отметил Климов.
Аналитик энергорынка Алексей Гривач заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Германия поторопилась объявить о возможной непригодности веток «Северного потока» навсегда.
«Я бы воздержался от подобных прогнозов, пока не было никакого обследования детального. Ситуация, конечно, очень неприятная и сложная. В целом ремонт возможен на подводных газопроводах, это более сложно, естественно, чем на суше. Это зависит не только от техники, но и от политических, регуляторных вопросов, коммерческих. Трубы лежат на дне, но Балтийское море не очень глубокое. Обычно трубу поднимают на корабль и там производится сварка. Есть системы сварки подводной, теоретически это тоже возможно», - отметил он.
Россия в связи с авариями на газопроводах «Северный поток» может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
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