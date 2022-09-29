Косачев: Россия может обратиться в суд ООН после ЧП на «Северных потоках»
Россия в связи с авариями на газопроводах «Северный поток» может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты своих интересов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года исходит из того, что прибрежное государство обязано принимать меры для защиты кабелей и трубопроводов. Косачев отметил, что согласно имеющейся информации, две пробоины возникли в исключительной экономической зоне Швеции, а еще две - в исключительной экономической зоне Дании.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru