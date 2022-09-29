Оператор «Северного потока» оценит повреждения после получения разрешений

Приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен только после стабилизации давления в инфраструктуре и прекращения утечки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream AG.

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Отмечается, что до завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСеверный Поток
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