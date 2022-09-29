Оператор «Северного потока» оценит повреждения после получения разрешений
Приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен только после стабилизации давления в инфраструктуре и прекращения утечки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream AG.
Отмечается, что до завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru