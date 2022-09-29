Оператор «Северного потока» оценит повреждения после получения разрешений

Приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен только после стабилизации давления в инфраструктуре и прекращения утечки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream AG.