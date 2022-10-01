По мнению постпреда, остановка «Северного потока» выгодна американским поставщикам, кроме того, с политической точки зрения была разорвана последняя нитка, обеспечивавшая энергетическую независимость Евросоюза. Небензя напомнил, что в ЕС поддерживали проект, а Россия в том числе финансировала его строительство.

«Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию», — заявил дипломат.

Небензя выразил уверенность, что за атакой на трубопроводы не могли стоять «простые террористы», и вряд ли она обошлась без участия государства или контролируемых им субъектов. Дипломат заверил, что Москва установит ответственных за атаку, при этом любое расследование диверсии без участия РФ вызовет сомнения в его объективности.

Ранее на «Северных потоках» было зафиксировано резкое снижение давления, на участках трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции выявили четыре утечки. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов.

