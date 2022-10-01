Небензя: Диверсия на «Северных потоках» была выгодна США
Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были выгодны США, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом дипломат заявил на заседании Совета безопасности международной организации.
По мнению постпреда, остановка «Северного потока» выгодна американским поставщикам, кроме того, с политической точки зрения была разорвана последняя нитка, обеспечивавшая энергетическую независимость Евросоюза. Небензя напомнил, что в ЕС поддерживали проект, а Россия в том числе финансировала его строительство.
«Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию», — заявил дипломат.
Небензя выразил уверенность, что за атакой на трубопроводы не могли стоять «простые террористы», и вряд ли она обошлась без участия государства или контролируемых им субъектов. Дипломат заверил, что Москва установит ответственных за атаку, при этом любое расследование диверсии без участия РФ вызовет сомнения в его объективности.
Ранее на «Северных потоках» было зафиксировано резкое снижение давления, на участках трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции выявили четыре утечки. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов.
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