«Газпром»: В «Северных потоках» в момент аварии было 800 млн кубометров газа

Около 800 млн кубометров газа находилось в трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» на момент происшествия на магистралях. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

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Как отметил эксперт, такие объемы топлива — это «потребление Дании за три месяца». Куприянов подчеркнул, что данные о резком падении давления и утечке газа позволяют говорить о физическом повреждении трубопроводов. Представитель «Газпрома» также сообщил, что на момент аварии транспортировка газа не осуществлялась «по разным причинам», однако оба газопровода были готовы к работе.

По словам Куприянова, компания ищет возможные решения для возобновления работоспособности «Северного потока», точные сроки пока оценить невозможно, прежде всего необходимо физически обследовать места повреждений трубопроводов. Как отметил эксперт, ситуация с почти одновременным повреждением двух газопроводов абсолютно беспрецедентна.

«По сути, Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Россия и "Газпром" потратили огромное количество сил и средств для того, чтобы построить и запустить эти газопроводы, потому что это самый короткий и самый безопасный, как нам казалось, путь российского газа к европейским потребителям. Сейчас газопроводы стоят с пробоинами», — цитирует Куприянова ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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