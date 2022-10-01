Как отметил эксперт, такие объемы топлива — это «потребление Дании за три месяца». Куприянов подчеркнул, что данные о резком падении давления и утечке газа позволяют говорить о физическом повреждении трубопроводов. Представитель «Газпрома» также сообщил, что на момент аварии транспортировка газа не осуществлялась «по разным причинам», однако оба газопровода были готовы к работе.

По словам Куприянова, компания ищет возможные решения для возобновления работоспособности «Северного потока», точные сроки пока оценить невозможно, прежде всего необходимо физически обследовать места повреждений трубопроводов. Как отметил эксперт, ситуация с почти одновременным повреждением двух газопроводов абсолютно беспрецедентна.

«По сути, Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Россия и "Газпром" потратили огромное количество сил и средств для того, чтобы построить и запустить эти газопроводы, потому что это самый короткий и самый безопасный, как нам казалось, путь российского газа к европейским потребителям. Сейчас газопроводы стоят с пробоинами», — цитирует Куприянова ТАСС.

