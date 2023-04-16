Донецкая Пасха. ВСУ обстреляли ДНР в православный праздник

Это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Украинские Вооруженные силы (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Они упали вблизи Спасо-Преображенского собора, в котором шло пасхальное богослужение.



Женщина погибла, находясь в автомобиле. Еще три человека были госпитализированы. По данным Telegram-канала WarGonzo, ранение получил иподиакон.