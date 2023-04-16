Донецкая Пасха. ВСУ обстреляли ДНР в православный праздник

Пасхальная ночь в зоне СВО, на территории ДНР и ЛНР, оказалась неспокойной. ВСУ совершили обстрел центра Донецка, погибла женщина.

В Донецке рядом с собором в центре города погибла женщина, сообщает РИА Новости.

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Это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Украинские Вооруженные силы (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Они упали вблизи Спасо-Преображенского собора, в котором шло пасхальное богослужение.

Женщина погибла, находясь в автомобиле. Еще три человека были госпитализированы. По данным Telegram-канала WarGonzo, ранение получил иподиакон.

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Также киевские боевики поразили детский сад на бульваре Школьный.

«Ничего нового. Киевский режим убивал людей на Пасху еще в Славянске. Когда вас спросят, за что мы тут воюем, расскажите им эту трагическую историю, которая произошла в пасхальную ночь в 2023 году», – пишут журналисты.

ВСУ назвали бои в Артемовске беспрецедентно тяжелыми

Военный эксперт Борис Рожин псециально для Telegram-канала Vоенкор Котенок Z рассказал о ситуации на Артемовском направлении по итогу субботы, 15 апреля.

Он отмечает активные действия ЧВК «Вагнер» на всех направлениях в городе - к югу от промзоны завода АЗОМ, в северо-западных кварталах, в районе железнодорожного вокзала и в юго-западных кварталах.

«В среднем в день противник теряет 2-3 квартала и несколько сотен человек убитыми и ранеными», – сообщает эксперт.

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Дороги в Артемовске простреливают ВДВ и ЧВК «Вагнер». Огневой контроль обеспечивают артиллерия, минометы, ПТУРы. Контрнаступление ВСУ затрудняет ухудшение погоды.

«ВС РФ продолжают наносить удары по оперативным резервам противника в Краматорске, Славянске, Дружковке, Константиновке, а также привычно обрабатывают Часов Яр», – уточняет военный эксперт.

В Луганской Народной Республике, по данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в лесу в селе Долгое на неизвестном взрывном устройстве. Мужчину 1955 года рождения с множественными осколочными ранениями госпитализировали ГУ «ЛРКБ» ЛНР.

Марочко заявил, что артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов в ЛНР

«Силы и средства МЧС не привлекались», – отмечает Марочко в своем Telegram-канале.

Он также сообщает о ликвидации семи пожаров, в результате одного из нихв городе Свердловске по собственной неосторожности погибла женщина 1955 года рождения

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За прошедшие сутки на территории ЛНР обстрелов с украинской стороны не зафиксировано.

«Согласно данным СЦКК, по территории Луганской Народной Республики обстрелов не зафиксировано», – отмечает Марочко.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал статью о перспективах спецоперации «Только честный бой: никакого договорняка», передает «Радиоточка НСН». В ней он высказывает мысль о возможности для России закончить СВО. По его мнению, сейчас наступил момент, чтобы «поставить точку».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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