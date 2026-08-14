Жители всех регионов России увидят «слияние» планет
Жители всех регионов России смогут увидеть соединение двух планет, Юпитера и Меркурия, 15 августа. Как сообщает РИА Новости об этом заявил лектор Пермского планетария Виталий Францев.
По его словам, «слияние» планет можно будет увидеть после захода солнца, но в разное время из-за разницы часовых поясов.
«Где-то ранним утром, где-то ночью», - рассказал Францев, добавив, что для наблюдения лучше использовать бинокль, что позволит также увидеть и спутники Юпитера.
Ранее космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Juno отправил на Землю самые детальные фотографии Юпитера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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