Марочко заявил, что артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов в ЛНР
14 апреля 202310:59
Украинская артиллерия в последние сутки снизила интенсивность обстрелов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По мнению офицера, это может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов противником, пишет «Свободная пресса».
Тем не менее, несмотря на снижение интенсивности атак на позиции военных, ВСУ «резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru