Марочко заявил, что артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов в ЛНР

По мнению офицера, это может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов противником, пишет «Свободная пресса».

Тем не менее, несмотря на снижение интенсивности атак на позиции военных, ВСУ «резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов».

