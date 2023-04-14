Марочко заявил, что артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов в ЛНР

Украинская артиллерия в последние сутки снизила интенсивность обстрелов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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По мнению офицера, это может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и экономией боеприпасов противником, пишет «Свободная пресса».

Тем не менее, несмотря на снижение интенсивности атак на позиции военных, ВСУ «резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов».

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ФОТО: РИА Новости
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