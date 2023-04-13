СМИ: Потери ВСУ могут превышать 130 тысяч человек
Украина в ходе боевых действиях потеряла от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на попавшие в Сеть предполагаемые документы разведки США.
«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми», — отмечает агентство.
Кроме того, сообщается о 109 000-113 500 раненых солдат ВСУ.
Аналогичные данные о потерях Украины приводит газета The Washington Post. Цифры, представленные в слитых документах, в пять раз превышают заявленные Киевом показатели, пишет RT.
Ранее в Пентагоне начали расследование из-за утечки материалов, в которых говорится о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по укреплению ВСУ, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru