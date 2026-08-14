Комментируя недовольство, которое в Токио высказали после визита на Курилы президента РФ Владимира Путина, он указал, что «результаты победы в мировой антифашистской войне должны неукоснительно соблюдаться».

«Китай призывает японскую сторону придерживаться послевоенного международного порядка, закрепленного в Каирской декларации, Потсдамской прокламации и других международно-правовых документах», - подчеркнул дипломат.

Ранее посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил главе японского внешнеполитического ведомства, что принадлежность южных Курильских островов сомнению не подлежит - неотъемлемая часть России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

