КНР призвала Японию уважать итоги Второй мировой после поездки Путина на Курилы

Японии соблюдать международный порядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

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Комментируя недовольство, которое в Токио высказали после визита на Курилы президента РФ Владимира Путина, он указал, что «результаты победы в мировой антифашистской войне должны неукоснительно соблюдаться».

«Китай призывает японскую сторону придерживаться послевоенного международного порядка, закрепленного в Каирской декларации, Потсдамской прокламации и других международно-правовых документах», - подчеркнул дипломат.

Ранее посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил главе японского внешнеполитического ведомства, что принадлежность южных Курильских островов сомнению не подлежит - неотъемлемая часть России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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