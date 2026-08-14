«Говоря о том, чем опасна синтетическая одежда для ребёнка, процитирую известную фразу: "Всё — яд, всё — лекарство". Важны дозы. Одежда для ребёнка должна обладать определёнными гигиеническими характеристиками. В первую очередь это воздухопроницаемость и гигроскопичность. Это значит, что одежда должна впитывать и удерживать влагу, а также «дышать». Если этого не происходит, представьте, что вы намотали на ребёнка полиэтиленовый пакет. Под этим пакетом образуется эффект парника: влага остаётся на коже ребёнка, и после этого могут начаться проблемы с кожей. Материал, из которого делают пакет, и материал, из которого делают полиэфир, имеют схожую структуру на молекулярном уровне. Когда не соблюдён баланс количества полиэфирных волокон и волокон натуральных или искусственных, возникает эффект парника, что может привести к повышению температуры тела и иным нежелательным последствиям. Эти требования регулируются не только в России», — сказала собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что индустрия детских товаров уже технически и организационно готова следовать установленным стандартам, а долгосрочные планы развития отрасли закреплены в специальной дорожной карте до 2030 года.

