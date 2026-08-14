СМИ: Турция официально не обращалась к России по вопросу моратория в Чёрном море

Официального обращения к России с предложением о введении моратория на военные действия в Чёрном море с турецкой стороны не было. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Турции сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства указал, что Анкара на словах передавала Москве и Киеву свою озабоченность безопасностью в Чёрном море.

«Для официального обращения должны быть выработаны все механизмы моратория до мельчайших деталей. На данный момент они пока не выработаны», - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о нецелесообразности возвращения к «Черноморской инициативе» образца 2022-2023 годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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