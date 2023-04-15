Минобороны РФ: отряды «Вагнер» взяли под контроль два квартала Артемовска

Российские силы уничтожили на краснолиманском направлении более 60 украинских военных, сообщили в оборонном ведомстве. Там также отчитались об уничтожении склада горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.

В Минобороны рассказали об уничтожении около 15 бойцов ВСУ и трех САУ «Гвоздика» на херсонском направлении.



Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

