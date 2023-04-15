Минобороны РФ: отряды «Вагнер» взяли под контроль два квартала Артемовска

Штурмовые отряды «Вагнер» продвинулись вперед на донецком направлении и взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах Артемовска, сообщили в российском Минобороны.

Минобороны РФ сообщило об отступлении ВСУ в Артемовске

Российские силы уничтожили на краснолиманском направлении более 60 украинских военных, сообщили в оборонном ведомстве. Там также отчитались об уничтожении склада горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.

В Минобороны рассказали об уничтожении около 15 бойцов ВСУ и трех САУ «Гвоздика» на херсонском направлении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияЧВК "Вагнер"

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