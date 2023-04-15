ВСУ назвали бои в Артемовске беспрецедентно тяжелыми

Самые кровавые за последние десятилетия бои идут в Артемовске, заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона.

СМИ: ВСУ бросают тела погибших солдат в Артемовске

По его словам, самые тяжелые бои происходят в городской застройке города.

Накануне российское Минобороны сообщило о занятии еще двух кварталов Артемовска на северной и южной окраинах города бойцами «Вагнера».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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